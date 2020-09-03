الأرقام ترد على إعلام الإخوان في قضية عمارة المساجد

تحاول جماعة الشر، من خلال نوافذها بتركيا، البحث عن أي شئ لاستغلاله في إشعال الفتنة بين المصريين، رغم يقينهم أن المصريين عرفوا جيدًا ما يدور في رأس الجماعة الإرهابية من أجل تفكيك الدولة ونسيجها الوطني، فتحاول الجماعة التلاعب على وتر ملف المساجد والكنائس وغيرها.

في السياق، وضعت الدولة ملف إعمار المساجد من الملفات الهامة طيلة الـ 6 سنوات الماضية، وهو ما يتضح من خلال الأرقام التالية، وذلك حسب ما أكدته وزارة الأوقاف في بياناتها:

*أنفقت وزارة الأوقاف 3 مليارات و250 مليونًا لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد.

*أشرفت وزارة الأوقاف على إنفاق 3 مليارات جنيه من الجهود الذاتية لأهل الفضل، لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد.

*افتتحت الأوقاف (1170) مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم.

*افتتاح (69) مركزًا لإعداد محفظى القرآن الكريم