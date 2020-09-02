أحمد مالك يحضر العرض العالمي لفيلمه "The Furnace" في مهرجان فينيسيا

يسافر الفنان أحمد مالك إلى إيطاليا، لحضور العرض العالمي الأول لفيلم "The Furnace"، والذي يعد أول أعماله الدولية، حيث ينافس في قسم "آفاق" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في الفترة من 2 حتى 12 سبتمبر الجاري.

ويُعرض الفيلم مرتين يوم الجمعة 4 سبتمبر بحضور أبطال الفيلم، حيث يقام للفيلم حفل "جالا"، ويمر أبطال الفيلم على السجادة الحمراء.

يأتي هذا بالتزامن مع اختيار "مالك" لبطولة مسلسل "تحقيق" الذي بدأ تصويره قبل أيام، والمقرر عرضه قريبًا على منصة "WATCH iT"، والمكون من 13 حلقة، من إنتاج شركة أروما (تامر مرتضى)، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، ويشارك مع مالك في بطولته كل من النجوم الشباب هدى المفتي، وخالد أنور، وتارا عماد، وفاطمة الناصر ومي الغيطي.

ويدور "The Furnace" حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

ويشارك "مالك" البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وبيكالي غانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره في فيلم "The Nightengale"، وتريفور جاميسون، وإريك طومسون، وماهيش جادو، وأسامة سامي، ومن إخراج رودريك ماكاي.

وتلقى الفيلم تلقى دعمًا إنتاجيًا من عدد من الجهات، وهي "Screen Australia"، بالاشتراك مع "Screen West" و"Lotterywest"، وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي.

وانضم "مالك" مؤخرًا إلى نجوم فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والفيلم مأخوذ عن رواية "1919" الأكثر مبيعًا، ومن إنتاج شركة سينرجي في واحد من أضخم إنتاجات السينما المصرية، إضافة لكونه أهم الأعمال السينمائية المنتظرة على مستوى العالم العربي في 2021.

أحدث أعمال "مالك" كان فيلم "رأس السنة" للمخرج محمد صقر وتأليف محمد حفظي، والذي يُعرض على منصة شاهد حاليًا، وقبله شارك في بطولة أفلام الضيف (2019) وعيار ناري (2018)، والذي أعاد تقديم نفسه بشكل جديد من خلالهما، مؤكدًا نجوميته كممثل شاب محترف.