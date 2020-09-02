عاجل.. مدبولي يوجه بـ"وأد المخالفات في مهدها": لن نسمح بأخرى جديدة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح، بضرورة التعامل بحسم مع إزالة مخالفات البناء الجديدة قبل تفاقم المشكلة.

وأمر رئيس الوزراء، بـ"وأد المخالفات في مهدها"، محذرًا من أنه لن يتم السماح بأي مخالفة جديدة مع إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية المُضي في استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات على أرض محافظة مطروح، بما يحقق الهدف من تحسين الخدمات لأبناء الوطن في هذه البقعة الغالية.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء اليوم للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في اجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.