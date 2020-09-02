عاجل.. "مدبولي": إدراج الحمام والعلمين والضبعة بمنظومة توصيل "الغاز"

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طلب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بإدراج مدن الحمام والعلمين والضبعة، ضمن منظومة توصيل شبكة الغاز الطبيعي للمنازل.

وقال "مدبولي"، في تصريحات عقب اجتماع عقده لمتابعة مشروعات مطروح اليوم، إن قراره يأتي نظراً لكثافة السكان بتلك المدن، وللحد من نقص اسطوانات البوتاجاز خاصة في فصل الشتاء.

وكلف رئيس مجلس الوزراء، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإسراع في تنفيذ هذا المطلب.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء اليوم للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في إجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.