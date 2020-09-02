"عن عالم شادي عبدالسلام" بنادي سينما رموز مصرية غدا

تقام غدًا، عروض نادي سينما رموز مصرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بنادي الياسمين 3 التابع للقوات المسلحة.

ومن المقرر أن يعرض فيلم (عن عالم شادي عبدالسلام) للمخرجة "نبيهة لطفي"، ويصاحب الفعاليات ورشة مدرسة الديكور السينمائي للمهندس "شادي العناني" وتستمر لمدة 4 أيام، يشرف علي الورشة المخرج أسامة أبو زيد مدير عام الادارات الإنتاجية بالمركز.

تقام النادي غدا، ويشارك بالورشة 20 متدربًا من الشباب فئة عمرية 16 فيما فوق.

الورشة تقام مجانا لمحبي السينما وفن الديكور، في تمام الخامسة مساء بنادي الياسمين 3 بمدينة المستقبل مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.