أزمة المعارض الروسي: ألمانيا تعلن تعرضه للتسميم.. وإدانات دولية

تصاعدت أزمة المعارض الروسى أليكسي نافالني، بإعلان الحكومة الألمانية، اليوم، أن نافالني الموجود حاليًا في مستشفى ألماني تعرض للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك" السامة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت في بيان: "إن الخبراء في المختبر الخاص التابع للجيش الألماني خلصوا إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى فحص العينات، التي جرى أخذها من نافالني الموجود في مستشفى شاريتيه"، مشددًا على أن هذا الاستناج لا يترك مجالًا للشك.

وأضاف زايبرت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت الموضوع ونسقت الخطوات المستقبلية اليوم مع كبار المسؤولين في حكومتها، ومن بينهم وزراء الخارجية هايكو ماس والداخلية هورست زيهوفر، والعدل كريستينا لامبرشت، والدفاع آنيجريت كرامب-كارنباور.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الخارجية الألمانية ستطلع السفير الروسي لدى برلين على نتائج التحقيق في عملية تسميم نافالني، وإبلاغ الشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" بمستجدات قضية نافالني عبر القنوات الدبلوماسية بغية تنسيق رد جماعي مناسب.

وأوضح زايبرت أن برلين تنوي التواصل بشأن الموضوع مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبًا الحكومة الروسية بتقديم توضيحات حول القضية.

وفى أول رد على تقرير الحكومة الألمانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تنتظر ردًا من ألمانيا على طلب مكتب المدعي العام الروسي بشأن الوضع الصحي المحيط بالمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وذكرت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، تعليقًا على بيان الحكومة الألمانية بشأن تسميم "نافالني" بمادة الـ"نوفيشتوك": " ننتظر الرد على طلب مكتب المدعي العام بشأن الوضع حول نافالني ".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت الأسبوع الماضي أن التسرع، الذي اتبعته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشأن قضية تسميم نافالني، يعد مشبوها، مشيرة إلى أن موسكو تؤيد إجراء تحقيق مفصل ودقيق في هذا الحادث.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من وكالة أنباء "تاس" بشأن ما إذا كان الكرملين على علم بشأن استنتاجات الخبراء الألمان بأن نافالني تعرض للتسميم بمادة كيميائية من نوع "نوفيتشوك": "لم يتم إبلاغنا بمثل هذه المعلومات حتى الآن".

ودعت روسيا إلى تبادل كامل للبيانات مع ألمانيا بشأن نافالني، قائلة " لم نجد أي آثار تسمم على نافالني قبل نقله لألمانيا

واستدعت ألمانيا السفير الروسي للتشاور حول المسؤول عن تسمم المعارض نافالني قائلة: "على روسيا الرد على الأسئلة بشأن تسمم المعارض".

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "نتشاور مع الناتو بشأن تسميم المعارض الروسي نافالني بغاز الأعصاب".

وفي رد فعل دولي، أدانت فرنسا وبريطانيا وأمريكا مقتل المعارض الروسى، وأعربت بريطانيا عن قلقها للغاية من استخدام مادة كيميائية في تسميم نافالني وأدانت فرنسا الاستخدام الصادم لغاز الأعصاب في تسميم المعارض الروسى. فيما علق البيت الأبيض: " قلقون بشدة بشأن تسميم المعارض الروسي".