تفاصيل معارك الفجر في الجنوب.. الأمن العام يقود أكبر حملة بالصعيد

يقود قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، حاليا، حملات أمنية واسعة النطاق، على بؤر المخدرات والسلاح في جنوب الصعيد، والتى أسفرت عن مقتل 14 عنصرا إجراميا شديد الخطورة في قنا وأسوان وأسيوط وإصابة ضابط خلال العمليات التى قامت بها وزارة الداخلية في ساعات الفجر خلال الأيام الماضية.

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل مقتل تلك العناصر عقب تبادل عنيف لتبادل اطلاق النار مع قوات الشرطة والتى كان أخرها فجر الأربعاء بنطاق منطقة أدفو بأسوان.

وأوضحت المصادر أن قطاع الأمن العام تلقى معلومات دقيقة منذ 10 أيام عن أوكار تلك العناصر شديدة الخطورة، فتم مخاطبة قطاع الأمن المركزى، وتجهيز فرق من القوات الخاصة وفرق من المجموعات القتالية ومداهمة تلك الأوكار ليلا.

حملات في الفجر وساتر من الرصاص

وقامت القوات قبل فجر اليوم، باستهداف 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، والسابق اتهامهم في عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا (سلاح ومخدرات وشروع في قتل)، حيث حاولوا الهروب بمجرد اقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية، وبتعامل القوات معهم في تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم، وعُثر بداخل السيارة على (4 بنادق آلية - وكميات كبيرة من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر "25 كيلوجراما").

معركة الـ "90 دقيقة" تنتهي بمقتل 3 مجرمين وإصابة ضابط

كما تم تعقب تشكيل من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجري داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو، تُتخذ مركزاً لبيع المواد المخدرة، والذي حال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها حيث تعاملت معهم القوات بالمثل لمدة ساعة ونصف الساعة، وأسفر التعامل عن مصرع (3 من العناصر الخطرة)، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلقات نارية بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى.

وعُثر بموقع التعامل على (3 بنادق آلية - فرد خرطوش - إضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية وكمية من مخدر الحشيش - وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر "15 كيلو" وميزان يستخدم في الإتجار بالمواد المخدرة).

مجموعات قتالية في أسيوط تقضي على 4 عناصر إجرامية

لقي 4 عناصر إجرامية خطرة مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، في أسيوط، وذلك في إطار الخطة التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في جميع ربوع الجمهورية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بأسيوط، اختباء 4 عناصر شديدة الخطورة بقرية العقال القبلى في البدارى بأسيوط، لاثنين منهم معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ولدى وصول القوات بالقرب من مكان اختبائهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف، أسفر التعامل عن مصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية إثر إصابتهم بأعيرة نارية وإصابة أحدهم بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ووفاته في وقت لاحق متأثراً بإصابته.. عُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية و5 خزن- 120 طلقة من ذات العيار- 2 دانة- تليسكوب قناصة)، بتمشيط المنطقة محل التعامل عُثر على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (10 فرد محلى- مسدس وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة.

إنهاء أسطورة عناصر قنا الإجرامية

أنهت وزارة الداخلية أسطورة 3 عناصر إجرامية وإصابة آخر من محترفى جرائم القتل، في تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة بمحافظة قنا.

واستهدفت الحملة ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة - مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه – سبق اتهامه في 33 قضية بين “قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، إتـلاف، ضرب، شروع في قتل”، مطلوب ضبطه واحضاره في 3 قضايا “قتل عمد، شروع في قتل.

ولدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامي المذكور، بادر ومعاونوه باطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرع المتهم الرئيسى، وضبط بحوزته بندقية آلية و10 طلقات نارية من ذات العيار، 2 طربة لمخدر الحشيش. ومصرع اثنين من معاونيه لهما معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهما 2 بندقية آلية و15 طلقة نارية من ذات العيار، وإصابة آخر سبق اتهامه في 9 قضايا بين “سلاح نارى، قتل عمد، خيانة أمانة، سرقة بالإكراه نصب، وذلك بطلق ناري، وضبط بحوزته بندقية آلية و5 طلقات نارية من ذات العيار.