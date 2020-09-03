تفاصيل مبادرة "باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية" لتشجيع الدفع إلكترونيا

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني تحت شعار "باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية".

وذكر اتحاد بنوك مصر، في بيان له الأربعاء، أن المبادرة تستهدف زيادة ثقافة التعامل بماكينات نقاط الإلكترونية وتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الحملة تستهدف الوصول إلى جميع الفئات داخل المجتمع المصري وفي كافة مناطق الجمهورية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بصورة بسيطة وسهلة لتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية في اطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الكاش وتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية.

وشدد الأتربي على أهمية التعاملات المالية الالكترونية التي تعد بمثابة تطور طبيعي خاصة وأنها معمول بها في جميع الأسواق العالمية فضلا عن وجود أسواق ناشئة عملت على تعزيز تلك التعاملات خلال الفترة الأخيرة لما لها من مردود سريع على التجار والمواطنين والاقتصاد ككل في آن واحد.