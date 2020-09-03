أبرز 8 معلومات عن حملة البنك المركزي "باي باي نقدية"

أطلق البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، حملة قومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني تحت شعار "باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية".

وترصد "الوطن"، في هذا التقرير أبرز 8 معلومات عن هذه الحملة.

1 - تستهدف الحملة زيادة الوعي وثقافة التعامل بماكينات نقاط البيع "POS" ورمز الاستجابة السريع "QR code"، والمبادرة تساهم فى تنشيط عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية.

2 - تتميز خدمة السداد الإلكتروني بإمكانية حصول العميل مجانًا ولفترة محدودة على ماكينة الدفع الإلكتروني "POS"، أو رمز الاستجابة السريع "QR code".

3 - اﻹﺟﺮاءات بدون ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﻋﻤﻮﻻت، والحصول على اﻟﺮول واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧًﺎ من خلال بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولى، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك "QNB" الأهلي.

4 - الحملة تستهدف الوصول إلى جميع الفئات داخل المجتمع المصري وفي كل المناطق المختلفة داخلة جمهورية مصر العربية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بصورة بسيطة وسهلة لتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية في إطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الكاش وتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية.

5 - التعاملات المالية الإلكترونية تعد بمثابة تطور طبيعي خاصة وأنها معمول بها في جميع الأسواق العالمية فضلا عن وجود أسواق ناشئة عملت على تعزيز تلك التعاملات خلال الفترة الأخيرة لما لها من مردود سريع على التجار والمواطنين والاقتصاد ككل في آن واحد.

6 - البنوك المشاركة في الحملة تقدم كل التسهيلات للتجار لاستخدام نقاط البيع "POS" ورمز الاستجابة السريع "QR code" لتقديم أفضل الخدمات المالية للمواطنين في ظل زيادة الإقبال على التعاملات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة التي لاقت رواجًا كبيرًا لدى المصريين.

7 - عدد بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنوك وصلت إلى مستوى 17.3 مليون بطاقة خصم، و16.2 مليون بطاقة مسبقة الدفع و3.3 مليون بطاقة ائتمان بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد نقاط البيع 88.3 مليون نقطة وماكينات الصراف الآلي وصلت إلى 13.3 مليون ماكينة منتشرة في الجمهورية.

8 - البنك المركزي المصري لديه خططًا طموحة في تعزيز الدفع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، حيث أطلق مبادرة لنشر عدد 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني "POS"، يتم توزيعها جغرافيا في كل المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020.