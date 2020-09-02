فيديو.. مسن بريطاني يهاجم "محجبة" في لندن: عودي للسعودية

اعتدى مُسِنٌّ بريطاني لفظيًّا على امرأة مسلمة "محجبة"، وسط مواقف للحافلات بالعاصمة البريطانية لندن.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون بريطانيون قيام المُسِنّ البريطاني بالتهجم على المرأة لفظيًّا، حيث صرخ في وجهها، قائلًا: "عودي إلى السعودية.. هذا المكان ليس للمسلمين"، وفقًا لصحيفة "سبق السعودية".

وطلبت المرأة من الرجل الابتعاد؛ ما أثار غضبه واستمر في مهاجمتها لفظيًّا قبل أن يتدخل سائقو الحافلات، وطلبوا منه الابتعاد عنها.