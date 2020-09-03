في ذكري وفاته.. محطات في حياة جنرال الكرة المصرية محمود الجوهري

تحل اليوم الذكرى الثامنة لوفاة المدرب المصري محمود الجوهري، الذي وافته المنيه في 3 سبتمبر 2012 بالعاصمة الأردنية عمان، ولقب بجنرال الكرة المصرية.

ويعتبر "الجوهري"، أحد أفضل المدربين الذين أنجبتهم ملاعب الكرة العربية، كان ضابطاً في الجيش المصري برتبة مقدم، وشارك في حرب أكتوبر عام 1973، وقاد كرة القدم المصرية لتحقيق العديد من الإنجازات أهمها الوصول بمنتخب مصر لكأس العالم عام 1990، ويعتبر أحد أفضل وأهم المدربين الذين قادوا الكرة الأردنية.

وتستعرض "الوطن"، أهم المحطات في حياة الجنرال مدعومه بصور نادرة للكابتن الراحل من خلال التقرير التالي:

- ولد الجوهري في 20 فبراير عام 1938.

- بدأ حياته الكروية لاعباً بالنادي الأهلي المصري ولاعباً في منتخب مصر في الفترة من 1955 حتى 1966.

- شارك كلاعب بالفريق الأول في النادي الأهلي وهو لم يتجاوز السابعة عشر من عمره، وكان ذلك مابين (1955/1964)، وحقق خلالهم ست بطولات للدوري العام وثلاث بطولات لكأس مصر وبطولة واحدة في دوري القاهرة وبطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة.

- ساهم في الفوز بكأس أمم أفريقيا 1959 وكان هداف البطولة.

- لعب 25 مباراة دولية مع المنتخب المصري.

- اعتزل كرة القدم مبكراً بسبب إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها واتجه إلى التدريب.

- عمل مدربا لناشئي النادي الأهلي، ثم عمل كمدرب مساعد في النادي.

- درب الأهلي عام 1982، وحقق معه أول بطولة أفريقية في تاريخ النادي الأهلي وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا في العام نفسه.

- حقق الجوهري مع نادي الأهلي بطولة كأس مصر عامي 1983 و1984.

- درب فريق الشارقة الإمارتي لفترة قصيرة عام 1985 ثم عاد لتدريب الأهلي مرة أخرى في نفس العام.

- تولي تدريب نادي الأهلي السعودي عام 1986.

- تولي تدريب المنتخب المصري عام 1988 ليحقق حلم التأهل لكأس العالم 1990.

- فاز ببطولة كأس العرب التي أقيمت بدمشق عام 1992.

- استقال من تدريب منتخب مصر 1993 بعد إخفاقه في التأهل لكأس العالم 1994.

- تولي تدريب نادي الزمالك عام 1993 وأحرز معه بطولة أفريقيا للأندية، والسوبر الأفريقي الذي حصل عليه الزمالك متغلباً على النادي الأهلي، ليصبح الجوهري المدرب المصري الأول الذي قام بتدريب قطبي الكرة المصرية.

- قاد منتخب عمان في كأس الخليج عام 1996 قبل عودته إلى مصر ليقود المنتخب مرة أخرى.

- حقق الجوهري لقب كأس الأمم الأفريقية 1998 ليصبح أول من يفوز باللقب الأفريقي كلاعب ومدرب .

- استقال الجوهري من تدريب مصر عقب خسارة كبيرة 5-1 أمام السعودية في كأس القارات 1999 في المكسيك.

- عاد لتدريب منتخب مصر لفترة رابعة في مارس 2000 بعد الخروج من الدور الأول في كأس الأمم الأفريقية.

- انهي الجوهري مشواره مع منتخب مصر بعد خروجه من دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية وإخفاقه في الوصول لكأس العالم 2002.

- تولي تدريب منتخب الأردن لكرة القدم عام 2002 وقاده لدور الثمانية في كأس آسيا 2004 واستمر معه حتى عام 2007.

- عمل كمستشار في الاتحاد المصري لكرة القدم من 2007 حتى 2009.

- تولي منصب مستشار الاتحاد الأردني لكرة القدم من 2009 حتى وفاته في الثالث من سبتمبر عام 2012.