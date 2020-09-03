دواين جونسون "ذا روك" يعلن إصابته وعائلته بفيروس كورونا

أعلن الممثل الأمريكي دواين جونسون، والشهير باسم "ذا روك"، إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "جونسون"، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، إنه وزوجته وابنتيه أصيبوا بالفيروس على الرغم من التزامهم بالإجراءات الوقائية ضد انتشار الوباء.

وأضاف المصارع السابق، أن المؤشرات الأولى لإصابتهم بالفيروس كانت شعورهم بآلام في القناة الهضمية.

وأوضح "جونسون"، أنه وزوجته لورين، وابنتاهما ياسمين وتيانا، البالغتان من العمر أربعة أعوام وعامين، أصيبوا بالفيروس منذ حوالي أسبوعين ونصف الأسبوع، متابعًا: "نحن الآن على الجانب الآخر من العدوى، أصبحنا بصحة جيدة، ولم نعد معديين".

وتابع الممثل الشهير حديثه: "لقد التقطوه من أصدقاء العائلة المقربين جدًا الذين لم يكن لديهم أي فكرة عن كونهم مصابين بالفيروس".

ووصف "جونسون" الفترة الماضية أثناء إصابته بكورونا: "يمكنني أن أخبركم أن هذا كان أحد أكثر الأشياء صعوبة التي واجهناها كعائلة، اكتشاف الإصابة بالفيروس أكثر ألمًا الإصابات الرهيبة، أو الطرد أو حتى الانكسار، وهو ما مررت به أكثر من عدة مرات".

ونصح "جونسون"، متابعيه بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على صحتهم وتقليص فرص حصولهم على عدوى فيروس كورونا.

دواين جونسون هو مصارع حقق نجاحًا كبيرًا في الرياضةـ قبل أن يتحول إلى التمثيل، حيث قام ببطولة عدد من الأفلام الشهيرة مثل "The Scorpion King"، و"Fast & Furious 6" و "Jumanji"، وغيرها.