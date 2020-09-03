تركي آل الشيخ يكلف محاميه بمقاضاة مشجع أهلاوي ويحذر آخر

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقاضاته لبعض ممن يهاجموه من جماهير النادي الأهلي، وذلك خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر آل الشيخ صورة لأحد الشباب وعلق عليها قائلًا: "سبق أن تنازلت عن قضايا كثيرة حبًا في مصر وجمهور النادي الأهلي.. لكن صاحب الصورة أعلاه تجاوز كثير وكذب وحرض ولذلك كلفت محامي متخصص في مثل هذه القضايا المقصود بها التحريض والكذب وتشويه السمعه".

وأضاف: "هذه المرة لن أسامح لأني سبق أن أعطيته فرصة في السابق".

وتابع: "لا أحب الأذية لأحد لكن الموضوع تجاوز كل المنطق والحدود وإذا كان هناك من يوجهه بذلك سنكتشفه بإذن الله"، واختتم منشوره قائلًا: "عاشت مصر والمملكة".

كما نشر آل الشيخ صورة أخرى لشخص آخر وعلق عليها قائلًا: "وبالنسبة للأخ صاحب هاذي القناة فإني أطلب منه عدم التطرق لاسمي حتى لو تلميحاً بقصد التحريض أو الكذب وإلا سأكون مضطراً أن يكون هو القضية الثانيه".