"العربية للتصنيع" تبحث التعاون مع الشركات الروسية في مختلف المجالات

يستقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، بعد قليل، السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، والوفد المرافق له بحضور عدد من قيادات "الهيئة".

يهدف اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك بين مصانع الهيئة العربية للتصنيع، والشركات الروسية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة، بتعميق التصنيع المحلي للمجالات المختلفة التي تعمل عليها، والتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات التي تعمل عليها.

وتعتبر "العربية للتصنيع"، أحد قلاع الصناعات العسكرية والمدنية المصرية، ولديها شراكات مع كيانات عالمية كبرى في مختلف المجالات.