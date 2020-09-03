روسيا تقرر استئناف حركة الطيران الدولي مع مصر بواقع 3 رحلات أسبوعيا

وقّع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم، قرارًا باستئناف حركة الطيران مع مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف.

وجاء في بيان مجلس الوزراء، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك الروسية": "قام رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بتوقيع قرار بشأن الاستئناف المتبادل لحركة الطيران الدولي مع الدول الآتية: "مصر (القاهرة)، 3 رحلات أسبوعيا، والإمارات العربية المتحدة (دبي)، رحلتان أسبوعيا، وجمهورية المالديف (مطار فالينا)، رحلتان أسبوعيا".

وأفادت الحكومة الروسية، اليوم، بأنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول، بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي اتخذت لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ووفقا لبيان صدر عن الحكومة الروسية سيجرى استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف، وقال البيان إن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع على مرسوم بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث.

وسمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.

وأشار البيان إلى أنه جرى اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران مع الدول الثلاث بناء على توصية من اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة كورونا في روسيا.كذلك تقرر زيادة عدد الرحلات الجوية مع سويسرا إلى 4 رحلات أسبوعيا، رحلتان تنفذهما الناقلة الروسية "أيروفلوت" (موسكو - جنيف)، ورحلتان تنفذهما خطوط الطيران السويسرية (زيوريخ - موسكو).

كانت روسيا استأنفت رحلات الطيران، مطلع أغسطس الماضي، مع تركيا والمملكة المتحدة وتنزانيا وسويسرا، وذلك بعد تعليقها بسبب الجائحة. وقررت موسكو تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو حتى أوائل أغسطس.