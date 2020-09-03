تنفيذ 1387 تعديا على الأراضي في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بقرى ومراكز المحافظة شنت حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 16 لإزالة التعديات.

وأضاف سعد أن الحملات أسفرت حتى الآن عن تنفيذ 1387 قرار إزالة منذ انطلاق الموجة وحتى اليوم، وذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين.

وفي سياق متصل ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات بمركز منفلوط وتمكنت من تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة وبعض مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، للمضي قدماً في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.