مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه سيجري تذليل كل العقبات لاستكمال مشروعات إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا للقضاء على الكثافات والفترات المتعددة بالمدارس، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الموقف التنفيذي للمدارس الجديدة الجاري إنشائها بالقرى والنجوع، فضلًا عن المدارس الجديدة التي جرى استلامها وجاري تجهيزها لدخولها الخدمة العام الجديد 2020/2021، مشددًا على المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية والمواعيد الزمنية لنهو المشروعات.

ووجه محافظ أسيوط مدير منطقة الأبنية التعليمية بالمتابعة المستمرة لجميع المشروعات التعليمية، التي يجرى تنفيذها بالمحافظة وبخاصة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا وتستهدف 60 قرية للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تتضمن إنشاء 16 مدرسة جديدة ما بين توسع وإحلال كلي وجزئي بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا بتكلفة تبلغ 98.5 مليون جنيه، وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية.