نيابة أسيوط تحقق في واقعة تعذيب صاحب مزرعة لأطفال

تواصل نيابة صدفا برئاسة المستشار أحمد عماد عارف، وإشراف المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط المستشار محيى أبوكريشة، التحقيق في واقعة قيام صاحب مزرعة بطاطس بشرق العوينات بتعذيب أطفال وحجزهم 40 يومًا.

ووجهت النيابة للمتهم تهم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وتعذيب أطفال.

وجرى عرض المجني عليهم على الطب الشرعي، حيث وردت تقارير خاصة بهم وفي انتظار بقية التقارير وسؤال مجرى التحريات لاستكمال التحريات النهائية، والتقارير الطبية لبقية المجني عليهم تمهيدًا لإحالته للمحاكمة.

وتعود الواقعة إلى 27 يوليو الماضي، بوصول بلاغ لمركز شرطة صدفا من "البدوي أحمد البدوي" يتهم فيه صاحب مزرعة يدعى "سيد عبدالفتاح عبدالشافي عبدالعال"، 23 سنة، مقيم بقرية مجريس التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط بحجزه وآخرين أطفال لإكراههم على العمل بمزرعة بطاطس شرق العوينات.

وفى اليوم التالى للبلاغ وصل 5 بلاغات أخرى منها اثنان لشقيقين، وهما "محمد أحمد إسماعيل" وشقيقه "أحمد" وتبعها بلاغات لثلاثة أشقاء آخرين وهم كل من "مصطفى أحمد عبد السلام" وشقيقاه "إبراهيم وعبدالله" جميعهم تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.

وأوضح المجني عليهم في بلاغاتهم أن المتهم تقابل مع أحد أبناء قرية مجريس بصدفا وطلب منه جمع عمالة للعمل في مزارع البطاطس التي يملكها بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، واستقلوا سيارة ربع نقل، إلا أنهم فوجئوا بأن المتهم يتوجه بهم لمزرعة بشرق العوينات بالوادي الجديد بخلاف ما اتفقوا عليه.

وأضافوا أنه كان الاتفاق أيضا على العمل شهر فقط براتب 3000 جنيه، مع توفير السكن والمأكل، إلا أنهم فور وصولهم وجدوا السكن عبارة عن سرادق والأكل يكاد يكون معدوم وغير آدمي، والعمل 40 يومًا ويتجاوز 14 ساعة ومن يقصر يجري الاعتداء عليه.

وبعرض المحضر على نيابة صدفا أمر المستشار أحمد عماد، بالقبض على المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات.

جددت النيابة حبس المتهم 15 يومًا، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة.