محافظ أسيوط يلتقى مسؤولي تنمية التغيرات المكانية لتطوير العشوائيات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتحقيق الخطط الموضوعة في كل المجالات، خصوصًا القطاعات الخدمية منها، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المرافق والبنية التحتية والفوقية والمناطق العشوائية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وشدد على العمل على القضاء على أي شكل من أشكال وصور المناطق العشوائية وتطوير تلك المناطق بما يليق بكرامة المواطنين لتوفير لهم "حياة كريمة"، خلال اجتماع مجمع بالمهندسة غادة هاشم مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة، والمهندسة رانيا مجدي مدير وحدة مركز المعلومات وشبكات المرافق GIS، والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة التغيرات المكانية بالمحافظة.

وناقش محافظ أسيوط عددًا من المحاور والموضوعات التنموية والمشروعات وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والخطة التي سيجرى تنفيذها على أرض المحافظة، وتخدم قطاعا عريضا من المواطنين خلال الفترة المقبلة.

ووجه المحافظ ببذل مزيد من الجهد في هذه القطاعات وتحقيق الأهداف المرجوة وتنفيذ الخطط المستقبلية في المواعيد المحددة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيدا بما تم تنفيذه حتى الآن في هذه القطاعات وفقًا للإمكانات المتاحة وما سيجرى خلال المرحلة المقبلة والتي ستقدم خدمات متطورة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى أن التنسيق بين هيئات وشركات المرافق ومديريات الخدمية وشركات الإسكان ومديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز لحماية المرافق والبيئة والحفاظ على المال العام وإمداد مخططات المحافظة والمراكز وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق فوق وتحت الأرض لمشروعات البنية الأساسية، ورصد التغيرات المكانية التي تحدث بالمحافظة، فضلًا عن استمرار تنفيذ خطة الدولة في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير عدد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.