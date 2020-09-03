"عنبر الآداب".. المحطة الأخيرة في رحلة محترفات الدعارة والفجور

في قلب منطقة سجون القناطر الخيرية يقع سجن النساء، الذي صار الأكثر شهرة في منطقة السجون، وذاع صيت المنطقة بسبب وجوده.

سجن القناطر أو سجن النساء هو سجن مخصص لحبس السيدات وقضاء فترات حبسهن ووفقا لمصدر أمنى فإن السجن مكون من 10 عنابر وبه حضانة أطفال، ومنطقة ألعاب وملاهى، بالإضافة لحديقة ومستشفى، ومناطق للتريض، ومؤخرا اتجهت الأنظار لسجن القناطر عقب ظهور قضية الفيرمونت واتهام عدد من السيدات والفتيات فى القضية وهو ما يستدعى نقلهن إليه مع صدور قرارات حبس لفترات طويلة تفوق قدرة حجز الأقسام عن استيعاب تلك الأعداد.

وقال مصدر أمنى إن عنبر الآداب من أشهر عنابر السجن ويقع بجوار مبنى المستشفى وهو عبارة عن دور واحد به عدة عنابر من الداخل وهو مخصص للفتيات والسيدات المتهمات فى جرائم الآداب والدعارة بوجه عام، ويقع فى حراسات سجانات وشرطيات.

ومن بين مبانى السجن عنبر الإيراد وهو عبارة عن دور واحد، وتمكث فيه السجينات مدة 11 يومًا ثم يتم توزيعهن إلى عنابر التحقيقات.

وأضاف المصدر أن هناك أيضا عنبر التحقيقات وهو عبارة عن مبنى من طابق واحد به عنبرين 9 وعنبر 2 بالإضافة إلى حجرتين ملكي ترتدي فيهما النساء ملابسهن المدنية أثناء فترة التحقيق وحتى صدور الحكم كما يشتمل السجن على عنبر الأحكام وهو عبارة عن طابقين، ويحتوى الطابق الأول على عنبر 6، وعنبر 7 وهى عنابر خاصة بأحكام السرقة والقتل بإلاضافة إلى المشاجرات ويوجد بالطابق الثاني عنبر 4 و5 وهذه العنابر خاصة بأحكام المخدرات.