عضو بالأعلى للإعلام تنتقد التعليق الرياضي: ما علاقة مباراة بالسد

قالت الدكتورة د. منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العالم كله فيه متغيرات فلابد من تغيير الاكواد والمعايير الخاصة بالمجلس.

وأنتقدت الحديدي في كلمتها بورشة عمل ينظمها الأعلى للإعلام تداخل المجالات في بعضها ضاربة المثل بمعلق رياضي يعلق على مباراة ويتحدث في أزمة السد الاثيوبي متسائلة "ما علاقة الرياضة بالسد".

وتابعت: موضوع الامن القومي اعلاميا وثقافيا يتطلب التعامل بعدالة مع كل المتغيرات التي حدثت كالحديث عن قضايا النوبة وغيرها،فالامن القومي لم يعد امنا عسكريا او ثقافيا لكنه امن فكري يعتمد على الانتماء "مش بالأغاني".

ويشارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليوم في ورشة عمل تحت عنوان: (الإعلام وقضايا الأمن القومي).

يدير الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وخبراء الأمن، وتناقش الندوة مفهوم الأمن القومي في الدستور والأدبيات المصرية والعالمية، وكذلك محددات الأمن القومي وأبعاده، والمواد الدستورية والقانونية التي تحكم قضايا الأمن القومي، وكيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة للقضايا المتعلقة بالأمن القومي.