في 10 نقاط.. "السناتر" تعلن خطة عودة الدروس

في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية والتعليم للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، واستبدالها بمواد تعليمية تبثها الوزارة عبر قنواتها ومنصاتها التعليمية، بهدف الحد من انتشار الظاهرة التي تهدد تطبيق منظومة التعليم الجديدة، نظرًا لاعتمادها على الأساليب التقليدية في عملية التدريس "الحفظ والتلقين"، قرر أصحاب بعض السناتر اعتماد نظام التعليم عن بعد، وتجهيز غرف الكترونية، وعمل منصات تعليمية لجذب الطلاب مرة أخرى بعد قرارات غلق السناتر، وهو ما تحقق بالفعل، حيث أعلنت بعض السناتر اكتمال الحجز.

فيما يلي، أبرز 10 نقاط أعلن أصحاب السناتر بدء تطبيقها:

- الاعتماد على نظام التعليم عن بُعد "أون لاين".

- عمل منصات إلكترونية "مُصغرة" تشبه الخاصة بوزارة التربية والتعليم "إدمودو".

- تصميم شبكات إلكترونية "خاصة" يستطيع الطالب من خلالها التواصل المباشر مع معلميه.

- الطالب يذهب إلى السنتر مرة واحدة في الشهر لدفع القيمة المالية للحصص، وأخذ الباسورد الخاص بالمنصة الإلكترونية.

- يستطيع الطالب البقاء في منزله دون أن يذهب إلى السنتر حال سداد قيمة الدروس عن طريق الفيزا.

- اكتمال حجوزات الطلاب وبدء الدراسة منذ بداية أغسطس الماضي.

- إتاحة أكثر من مصدر معرفة للطلاب بما فيها المواد المنشورة على منصات وزارة التربية والتعليم.

- طباعة "مذكرات" تعليمية يجرى توفيرها للطلاب الراغبين في الاعتماد على الجزء الورقي.

- إتاحة مواعيد الحجز والمعلومات الخاصة بتفاصيل الدروس الخصوصية على صفحات السناتر على السوشيال ميديا.

- الأولوية في الحجز لطلاب السنتر في السنوات السابقة، الذين كانوا ضمن طلابه قبل أزمة كورونا.