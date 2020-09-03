"التجارة" انضمام 34 شركة جديدة لـ"الكويز" للتصدير إلى السوق الأمريكي

قالت وزارة التجارة إن نحو 34 شركة جديدة انضمت مؤخرا للاستفادة من المزايا التفضيلية التى تتيحها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" للنفاذ إلى السوق الأمريكي.

وتتيح اتفاقية "الكويز" الموقعة في أواخر العام 2004 نفاذ بعض المنتجات المصرية إلي سوق الولايات المتحدة، بشرطة احتوائها على 10.7% مكونا إسرائيليا.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة اليون فقد حضرت الوزيرة نيفين جامع احتفالية أقامتها وحدة الكويز بمناسبة انضمام الشركات الجديدة، وقال الدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" أن عدد الشركات المنضمة مؤخراً يصل إجمالى استثماراتها إلى حوالى مليار جنيه ، منها استثمارات اجنبية مباشرة تعمل فى السوق المصرى( صينية، هندية ، لبنانية ، تركية ) وبعضها استثمار مصرى أجنبى مشترك ، مشيراً إلى أن هذه الشركات تعمل فى مجالات الملابس الجاهزة والمنسوجات والسلغ غذائية والمنتجات الجلدية.

واستعرض هاني قسيس رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة "مينترا" خلال اللقاء قصة نجاح الشركة فى التصدير للسوق الأمريكى وتحقيق زيادة سنوية بنسبة وصلت إلى 700% وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التى أتاحتها اتفاقية الكويز، مشيراً إلى أن الشركة تتعاون مع كبريات شركات التسويق وتجارة التجزئة العالمية فى تسويق منتجاتها بالسوق الأمريكى وعلى رأسها شركتي وول مارت وأمازون.