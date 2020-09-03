عاجل.. الاتحاد الأوروبي: نشكر مصر على دورها بوقف إطلاق النار بليبيا

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه كان يجب أن يزور مصر مسبقا، لكنه لم يتمكن بسبب القيود التي فرضها فيروس كورونا، لكن جرى الاجتماع لتعزيز الشراكة لأن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز العلاقات والاتحاد يريد أن يتشارك مع مصر في الكثير من المصالح والكثير من القضايا الاقليمية، إضافة للرغبة في العمل المشترك في مجالات لرفاهية الشعب المصري مثل إدارة المياه والتطور الاجتماعي والاقتصادي والتعليم والصحة.

وأضاف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يجمعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري، والمنعقد في القاهرة، إنه يجب التطرق للدعم الذي يجب تحضيره لمواجهة تداعيات وتحديات فيروس كورونا الذي ضرب العالم بقوة أكبر من المتوقع، كاشفًا أنه ناقش مع وزير الخارجية المصري العديد من القضايا الصعبة، مثل قضايا حقوق الإنسان وشددنا على القضايا الاقيلمية لأن دول المتوسط، اليوم، تواجه مأزق كبير ونحن نعرف ماذا يحدث في ليبيا ونعرف أن مصر تؤدي دورًا حاسمًا بالمنطقة، ونريد أن نشكر مصر على هذا الدور الذي تؤديه وأنها تعمل على تطبيق الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا.