تفاصيل القبض على مزور شهادات "كورونا" بمعامل الصحة: بـ ألف جنيه

اعترف موظف بالمعامل المركزية لوزارة الصحة إنه احترف تزوير الشهادات الخاصة بفيروس كورونا، حيث يقوم بتزوير تلك الشهادات لراغبى الحصول عليهم تفيد بسلبية نتائجهم مقابل مبالغ مالية بلغت 1000 جنيه.

وأقر الموظف أنه كون شبكة من السماسرة لاستقطاب راغبي الحصول على تلك الشهادات، ومن ثم تزويرها وختمها بأختمام مقلدة للمعامل المركزية لوزارة الصحة.

وذكرت تحريات مباحث الأموال العامة أن إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقت معلومات حول نشاط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه موظف إدارى بالمعامل المركزية مقيم بالقاهرة.

وكشفت التحريات استغلال طبيعة عمله بالمعامل المركزية التابعة لإحدى الجهات المعنية والمختصة بعمل تحاليل واستخراج شهادات صحية خاصة بفيروس كورونا، وقيامه بالإشتراك مع سائق بإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، حاصل على دبلوم سبق ضبطهم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.

وأكدت التحريات قيام المتهم بتزوير الشهادات الطبية المنسوب صدورها للمعامل المركزية بالجهات المعنية عن طريق إدخال الحالات التى ترغب فى استخراج شهادات نتيجة تحاليلهم من فيروس كورونا "سلبية" دون اتباع الإجراءات المنظمة من الجهات المعنية، وذلك نظير حصوله على مبلغ ألف جنيه عن كل شهادة.