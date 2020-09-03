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تقرير من "البنتاجون" يرصد زعزعة تركيا لاستقرار الأوضاع بليبيا

كتب:

محمود البدوي
07:26 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
عدد من المرتزقة التي أرسلتهم تركيا إلى ليبيا

عدد من المرتزقة التي أرسلتهم تركيا إلى ليبيا

"أنشطة تركيا تزعزع الاستقرار في ليبيا".. هذا ما ورد في تقرير للمفتش العام العسكري في البنتاجون رفعه للإدارة الأمريكية بشأن الأزمة الليبية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وتضمن التقرير أن تركيا نقلت المئات من وحدات قواتها النظامية إلى ليبيا وتحديدا من فرق المدربين والمستشارين وأفراد مشرفين على أنظمة الدفاع الجوي التركي ومعدّي العبوات الناسفة، كما أن التقرير الذي جاء في نحو 100 صفحة قال إن تركيا لم تكتف بهذا القدر بل أرسلت مؤخرا بشكل منهجي أكثر من 5000 مرتزق سوري لدعم حكومة السراج في العاصمة طرابلس ونقلوا جميعهم على متن طائرات عسكرية تركية.

كما كشف التقرير أن مرتزقة تركيا من ذوي "السوابق الإجرامية" وارتكبوا فظاعات وتعديات واعتداءات على الليبيين ويفتقدون إلى الخبرات القتالية والحدّ الأدنى من المعرفة العسكرية والدافع لقدومهم هو المال فقط.

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