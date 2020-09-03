وزير التعليم العالي: لدينا 200 برنامج بـ4 جامعات تحاكي المستقبل

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة الجلالة تحوي كل صنوف القطاع الطبي بها، سواء كليات الطب البشري، أو طب الأسنان، أو الصيدلة، أو الصناعات الدوائية، أو العلاج الطبيعي، أو التمريض، فضلًا عن وجود كلية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، وأخرى لإدارة الأعمال، وثالثة للتعليم وعلوم الإعلام.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أن كليات للهندسة حاضرة في جامعة الجلالة بكل فروعها، وذلك بجانب كليات خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهندسة الحاسبات.

وتابع: "احنا معنيين بنظام البرامج، فيه 66 برنامجًا في جامعة الجلالة، يلتحق بيه الطالب من أول سنة لآخر السنة كأنه التحق بكلية كاملة، الأربع جامعات الجديدة فيها 200 برنامج، منها 55 في جامعة الملك سلمان والعلمين، و40 برنامجًا، و28 برنامجًا في جامعة المنصورة الجديدة، و66 برنامجًا في جامعة الجلالة".

وواصل: "نتكامل في البرامج الخاصة بالجامعات عشان تكمل بعض، هذه البرامج تم تفصيلها بشكل عالمي، وأغلبية اساتذة الجامعات تدربوا على أفضل الضوابط والبرامج الدراسية التي تتحاكى مع المستقبل، وتهيئ الطلاب المصريين للعلوم المستقبلية".