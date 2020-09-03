عبدالغفار: 30 ألف طالب تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية حتى الآن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه منذ بداية التنسيق وحتى نصف ساعة من الآن، هناك 30 ألف و460 طالب وطالبة تقدموا لثلاث جامعات أهلية وهم الملك سلمان والجلالة والعلمين الجديدة، كون جامعة المنصورة لن يتم فتحها العام المقبل، وقام هؤلاء الطلاب بتفعيل رغباتهم في الثلاث جامعات.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، عبر "سكايب"، مع الإعلامي أحمد فايق، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه لن يتم الاعتماد فقط على درجات الثانوية العامة للقبول في تلك الجامعات، ولكن سيكون هناك امتحان قبول، والجامعات مهتمة بهذا الأمر جيدًا، سواء في القطاع الطبي أو الهندسي أو الكليات الاجتماعية والإنسانية.

وتابع: "متعاقدين مع شركة من بريطانيا لعقد اختبار للتفكير النقدي للمتقدمين، ننقي من الطلاب المتقدمين أفضل العناصر، وده الحاجة المهمة، وده جودة التعليم، الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، وما تحقق من أموال يتم اعادة انتاجه وضخه في الجامعات لتطوير العلمية التعليمية واستدامة المشروع".