10 معلومات عن اتفاقية "الاتصالات" مع "إيه آي فيجين" حول أمراض العمى

الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية، بعد أن أصبح يضاهي ذكاء البشر ويمكن استخدامه في العديد من المجالات منها المجلات الطبية، حيث وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تعاون مع شركة "إيه آي فيجين" aiVision الفرنسية بشان تنفيذ مشروع للبحث والتطوير في مجال الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري لتجنب الإصابة بفقدان البصر باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتكون بداية لعدد من المشروعات في مجال الرعاية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أبرز 10 معلومات عن الاتفاقية وكيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن العمى داخل مصر من خلال هذه الاتفاقية.

1- سيتم تنفيذ مشروع للبحث والتطوير في مجال الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري لتجنب الإصابة بفقدان البصر؛ لتكون بداية لعدد من المشروعات في مجال الرعاية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض.

2- يمكن الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة ولا سيما الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات في مجالي التعليم والصحة وكذلك تحقيق الازدهار المنشود.

3- سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة الفرنسية نظرا لأهميته في حماية الأفراد من الإصابة بفقدان البصر.

5- التعاون يهدف إلى توفير نظام للتعلم العميق قادر على تحليل صور قاع العين بدقة لاكتشاف العلامات المبكرة لاعتلال الشبكية السكري دون الحاجة إلى متخصص لقراءة الصورة وهو الأمر الذي سيسهم في تسريع عملية التشخيص والعلاج بشكل كبير مما يمنح المرضى فرصا كبيرة للاحتفاظ ببصرهم.

6- سيتم تنفيذ المشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقي تحت إشراف الدكتور أحمد طنطاوي.

7- سيتم من خلالها التعاون في مجال البحوث والتطوير والتي سينتج عنها نقل المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دور كبير في خدمة الشعوب وخاصة في مواجهة مرض العمى.

8- تعتمد تقنية تشخيص الشبكية المبتكرة على الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الرقمية لقاع العين التي يتم التقاطها للكشف المبكر عن أمراض العيون الرئيسية.

9- يوفر هذا التطبيق لشركات علوم الحياة بيانات حقيقية تساعد في دعم أبحاثهم حول مرض العمى وأمراض العيون.

10- سيتم تنفيذ المشروع من خلال التعاون الفني بين فريق مصري وآخر فرنسي، على أن يتضمن المشروع نقل المعرفة والخبرات الفرنسية الى الفريق المصري.