عالم مصري بجامعة ميرلاند: سندرب طلاب وأساتذة الطب على إجراء الجراحات

قال الدكتور نادر نبيل حنا أستاذ جراحة الأورام بجامعة ميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد العلماء المصريين الذين تعاقدت معهم مصر للتدريس في الجامعات الأهلية، إن هناك فرصًا للتعاون وتبادل الخبرات بين الجامعة والجامعات الأهلية في مصر.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، عبر تطبيق زوم: "قد ندرس في مصر، أو عبر الإنترنت، وقد نقدم أفكارًا للطلاب خاصة بأبحاث يجب عليهم إجراؤها لأن طبيعة الأمراض في مصر تختلف عنها في أمريكا وبريطانيا، وهذه الأفكار ستساعدهم على كيفية عمل الأبحاث والنشر في الدوريات العلمية".

وتابع أن من أهداف الجامعات الأهلية، الوصول إلى مرحلة عالمية في ظرف 5 سنوات أو 10 سنوات بحد أقصى، مشددًا على أنه سيجرى تدريب النواب وصغار الأساتذة وهم المدرسين المساعدين على الجراحات، والوصول إلى قرار العلاج السليم، واتخاذ قرار إجراء العملية الجراحية، وعلاج المريض كفريق، وهو ما يحتاج إلى مجهود كبير وتعاون وتدريب.

وواصل أن تبادل الخبرات يختلف من بلد إلى آخر، وأنه يستقبل في الجامعة طلابًا من كلية الطب العسكرية والجيش: "مش بيقدر يلمس حاجة بإيده أو يعمل عملية بإيده، آه بيدرس لكن الخبرة بتبقى محدودة، وبالتالي بيتعلموا طريقة التعامل مع المرضى كفرق متخصصة".