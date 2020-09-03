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"التعليم العالي": أنشأنا صندوقا لرعاية أعضاء هيئة التدريس وأسرهم

كتب:

شريف سليمان
08:45 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
الدكتور خالد عبد الغفار

الدكتور خالد عبد الغفار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء صندوق معني برعاية أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، مشيرًا إلى تفعيله والاستفادة من بعض القرارات الخاصة بالقوانين لضمان الاستدامة في التمويل اللازم، سواء عن طريق إنشاء الجامعات الدولية الجديدة، أو مصروفات الطلاب بالجامعات الخاصة والجامعات الدولية.

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، أن هناك صندوقًا لرعاية أحوال العاملين: "صرفنا جزء منه في فترة سابقة، ومنذ أيام قليلة صرفنا جزءً آخر، وبالتالي فإن الاهتمام بأحوالي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية هو عمل أصيل لوزارة التعليم العالي".

وتابع، أن منظومة التعليم لا تستقيم دون كل العناصر، ومن أهمها العنصر البشري، حيث يجرى العمل على تدريب وتأهيل ورعاية أعضاء هيئة التدريس اجتماعيًا وصحيًا، وكذلك الأمر للعنصر الثاني وهم العاملين في الجامعات من عمال وموظفين وإداريين وفنيين.

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