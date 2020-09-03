تفاصيل اعتداء موظف أممي على نساء بمصر والعراق: "خدرهم زي فيرمونت"

على غرار قضية "فيرمونت"، حين قام الجناة بتخدير الفتاة الضحية ليتناوبوا على اغتصابها، جاءت جريمة الموظف السابق بالأمم المتحدة كريم القرني، حيث ضُبط في الولايات المتحدة الأمريكية، ووُجهت له اتهامات بمحاولة إخفاء اعتداءات جنسية متعددة ارتكبها في مصر والعراق وأمريكا، وفق ما أعلن المدعي العام الفيدرالي في "مانهاتن".

المتهم أدلى بأقول كاذبة لإخفاء تخديره لـ6 نساء ثم الاعتداء عليهن

ووجه المدّعون إلى كريم القرني تهمتين تتعلقان بالإفادة بأقوال كاذبة لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بشأن إخفاء حوادث تخدير ست نساء ثم الاعتداء عليهن.

وعمل كريم القرني، 37 عامًا، والذي أُلقي القبض عليه أمس بنيو جيرزي، في مناصب مختلفة في مجال المساعدات الدولية والتنمية والعلاقات الخارجية مع الأمم المتحدة بين عامي 2005 و2018.

وفي عام 2016، روت امرأة أن "القرني" خدرّها واعتدى عليها جنسيًا بعدما فقدت وعيها في شقته بالعراق، وفق ما نقلت وكالة أنباء "فرانس برس".

وكشف المحققون نمطًا من جرائم مماثلة ارتكبها "القرني" بحق 5 نساء أخريات بين عامي 2009 و2016.

المتهم يخبر ضحايا كل مرة بالأفعال الجنسية التي مارسها معهن

وفي كل مرة، وفقًا للائحة الاتهام، كان "القرني" يخبر ضحاياه بالأفعال الجنسية التي مارسها معهن، بعد الواقعة. ويواجه "القرني" عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات لكل تهمة، إذا ثبتت إدانته.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية من بينها شبكة "إن بي سي نيوز"، مساء أمس، أن الضحية الأولى له كانت عام 2005 في العراق، والتي تعرف في وثائق التحقيق بـ"الضحية 1"، حيث تناولت معه الطعام والمشروبات الكحولية في أحد المطاعم، ليقودها لاحقًا إلى شقة سكنية، حيث فقدت وعيها خلال وجودها في الشقة، واستفاقت لفترة وجيزة ووجدته يعتدي عليها جنسيًا، لكنها لم تكن قادرة جسديًا على إيقاف ذلك.

"إن بي سي": "القرني" مارس أوضاعًا شاذة مع الضحايا بعد اقتيادهن لشقة سكنية

وأبلغت المرأة بعد ذلك عن الاعتداء الجنسي إلى الأمم المتحدة في ديسمبر 2016، والتي بدأت تحقيقًا وأبلغت "القرني" فيما بعد بالإدعاءات الموجهة ضده، ليستقيل لاحقًا في 2018.

وبحسب ما ذكرت "إن بي سي"، فإن "القرني" اعتدى أو حاول الاعتداء على 5 ضحايا على الأقل، حيث يفقدن الضحايا وعيهن من خلال المشروبات الكحولية التي يعدها، وعندما يستعدن الضحايا وعيهن يخبرهن بأنه مارس معهن الجنس معهن، بعضهن من خلال أوضاع شاذة، وبعضهن تم تجريدهن من ملابسهن بشكل كامل.

كاتب صحفي: "القرني" أنكر واعترف بعد مواجهته باعتداءات جنسية له في أمريكا

في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي المقيم في واشنطن محمد العالم، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن الاتهامات التي وجهت له لم تكن لها علاقة في الأساس بما قام به في مصر والعراق، إذ أنها لم تكن ذات سند قانوني، كون أن الجهات الأمنية أو القضائية في مصر والعراق لم تطلب التحري عنه أو القبض عليه بموجب حكم قضائي.

وأضاف: "لكن المشكلة حدثت عندما قام بهذه الأفعال داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ووُجه ببعض الشكاوى بشأن اعتداءات مماثلة في مصر والعراق فأنكر في البداية، لكنه اعترف عندما قُدمت ضده بلاغات داخل أمريكا.

وتابع "العالم": "عندما ثبتت صحة البلاغات ضده وتمت مواجهته، اعترف بكل ما ارتكبه سواء داخل أمريكا أو في العراق أو في مصر".

وأتى تنفيذ "القرني" اعتداءه في طريقة مشابهة لأحداث قضية "فيرمونت" والتي أثارت الرأي العام، وقد حدثت قبل 6 أعوام لفتاة تعرضت للاغتصاب الجماعي داخل فندق "فيرمونت" وتصويرها.

وبعدما قررت الضحية الإفصاح عن الحادث الذي تعرضت له على يد عدة شباب، كشفت التحقيقات أنهم قاموا بتخديرها وتناوبوا اغتصابها، بمخدر "GHB" الذي يؤدي لفقدان الوعي، ويعرف بـ "سم الاغتصاب"، وتصوير أنفسهم خلال الاعتداء عليها، وحفرهم أحرف أسمائهم على جسدها وتهديدها إذا قررت الإبلاغ عنهم.