سوق التونسي الجديد يقضي على عشوائية 5 أسواق

تستعد محافظة القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة لسوق التونسى الجديد بنطاق حى البساتين والانتهاء من توصيل المرافق تمهيدا لتشغيل السوق الحضاري خلال العام الجاري لاستيعاب عدد من الأسواق الشعبية العشوائية وأبرزها سوق الجمعة بالتونسى وتوفير كل وسائل الأمان والحماية والتصدي لظاهرة اندلاع الحرائق المتكررة بالسوق القديم.

"الوطن" رصدت أبرز التطورات وملامح سوق التونسي الجديد وهي كالتالي:

- السوق على مساحة 30 ألف م2.

- تحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2.

- تقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه.

- يستوعب الباعة الموجودين بـ5 أسواق عشوائية أسفل كوبرى التونسى.

- تم الانتهاء من 95% من الأعمال.

- من المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية الشهر الجاري

- يتكون السوق من 5 مباني تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه.

- تضم 324 محل تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2.

- محلات مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والادوات الصحية

- 124 محلا سيضمهم سوق الخردة الذي سيتم إقامته مكان محطة المناولة القديمة المجاورة للسوق بعد تطويرها.

- السوق الجديد لا يبعد إلا كيلو متر تقريبا عن الموقع القديم.

- السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ.

- ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة.

- السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.

- يضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية.