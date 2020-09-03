تكريم 53 متفوقا بالشهادات الأزهرية في الدقهلية

كرّمت محافظة الدقهلية، 53 طالبًا وطالبة من أوائل الشهادة الأزهرية، اليوم، بعد أن حقق 4 طلاب من أبناء المحافظة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية، إلى جانب أوائل التعليم النوعي بمعاهد القراءات، بمنحهم شهادات تقدير ودروع تميز إضافة إلى مكافآت مالية، كما تم تكريم أحد مدرسي الأزهر، من ذوى الهمم، من المقرر أن يشارك في أولمبياد اليابان لكمال الأجسام.

حضر حفل التكريم اللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور سيد جنيدى وكيل الوزارة رئيس المنطقة الأزهرية، وقيادات المعاهد الأزهرية.

وأكد اللواء عبد القادر النوري، حرص المحافظة بكامل أجهزتها على دعم وتشجيع المتفوقين والمتميزين والموهوبين، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وتابع: "تهنئة من القلب لجميع أبنائي وبناتي المتفوقين في جميع المراحل التعليمية الأزهرية، وأهنئ معهم أسرهم جميعا على جهدهم المتميز لصناعة تلك الصورة المشرفة في مراحل الدراسة المختلفة ليحققوا التفوق والتميز".

وأضاف: "في هذا المقام لا يفوتني التأكيد على أن الأزهر برجاله وعلمائه ومعاهده الدراسية منذ نشأته وحتى الأن سيظل منارة للعلم والمعرفة محافظًا على القيم والمبادئ والأخلاق القويمة التي أرستها رسالات السماء ونزل بها الرسل والأنبياء وكان خاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام".

ووجه النوري، شكره وتقديره وإمتنانه لجميع القائمين على العملية التعليمية بالأزهر الشريف بالقطاعات المختلفة وخص بالذكر قطاع المنطقة الأزهرية بالدقهلية.