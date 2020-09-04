المال والجنس والشرف سبب 7 جرائم قتل فى أسبوع

شهد الأسبوع الحالي 7 جرائم قتل فى عدة محافظات، ارتكبها 11 متهما، منها قضية القاهرة التى ارتكبت منذ 9 سنوات وتم الكشف عنها يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة الى مقتل شقيقتين على يد عامل وصديقه فى قنا، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن الجرائم ارتكبت بسبب الجنس والمال والانتقام والسرقة، وتم ضبط جميع المتهمين وأحيلوا للنيابة التى تولت التحقيق.

بعد 9 سنوات.. موظف يعترف بقتل والدته بعابدين

نجحت الأدارة العامة لمباحث العاصمة بأشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، كشفت أن فريق البحث الجنائي أحضر التقرير الطبي الخاص بالضحية في ذلك الوقت، وتضمن التقرير أنه يوجد فرق توقيت بين موعد قيام المبلغ نجل الضحية ووفاة الأم، ودلت التحريات أن المبلغ اختلق قصة مقتل والدته على يد مجهول وسرقة محتويات الشقة.

وتبين إن المباحث في نهاية شهر يوليو عام 2011، بلاغًا من طالب يفيد بالعثور على جثة والدته مقتولة داخل شقتهما بمنطقة عابدين، وتبين أن المتهم دخل إلى مسرح الجريمة بطريقة مشروعة، ودلت المعاينة أن المتهم قام بكتم أنفاس المجني عليها ووجود بعض السحاجات في الرقبة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

ربة منزل تقتل رضيعها إرضاء لعشيقها

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل نجلها تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال طفل متوفى، وبالفحص تبين إعطاء الأم طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها وممارسة الجنس داخل شقتها في غياب زوجها، ما تسبب في وفاة الطفل. تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق

مسجل خطر يقتل طبيبا شهيرا بروض الفرج

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل طبيب شهير بمنطقة روض الفرج، وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن الضحية مصاب بطعن ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد معه أي متعلقات شخصية، ودلت التحريات أن الجاني تسلل الى الشقة بطريقة مشروعة، وارتكب جريمته بهدف السرقة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بمقتل طبيب شهير بمنطقة روض الفرج، فانتقل فريق من رجال المباحث تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وجار فحص الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، ورجحت التحريات الأولية أن الضحية يتردد على مسرح الجريمة بشكل اعتيادي، وأنه معروف بالمنطقة.

فى الجيزة البحث عن قاتل خفير العياط

تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، جهودها لضبط المتهم بقتل "خفير" في منطقة العياط.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن الجاني - مجهول - تخلص من الضحية، أثناء محاولة الأخير ضبطه خلال شروعه في سرقة كابلات كهرباء من أحد المخازن التابعة لشركة الكهرباء بالعياط.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أن المتهم أطلق الرصاص على الضحية، ما أسفر عن مقتله في الحال، وفرا هاربا.

وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهم، بعد أن تحفظت على كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل الجريمة.

وأمر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

عاطل يقتل عجوز بسبب إيجار الشقة

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بقتل مالك عقار ببولاق الدكرور، بسبب الخلاف على القيمة الإيجارية لغرفة كان يستأجرها المتهم بمسكن الضحية، وتبين من التحريات أن المتهم نجح فى التخلص من الضحية عقب تسديدة عدة طعنا بالجسد، تحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .تلقي المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بالعثور على جثة عجوز داخل مسكنه، وتبين من التحريات أن وراء الجريمة عاطل سبق اتهامه فى عدة قضايا، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، نظراً لوجود خلافات بينهما حول القيمة الإيجارية لغرفة كان يستأجرها بمسكن المجنى عليه الأمر الذى أثار حفيظة المتهم وعقد العزم على قتله بقصد سرقته، واستولى على هاتفه المحمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

عامل يقتل حبيبته السابقة وشقيقتها في قنا بسبب الشرف

كشف بيان صادر عن مكتب النائب العام، تفاصيل مقتل شقيقتين فى قنا قال فيه إن النيابة انتقلت وناظرت جثتي فتاتي قنا، اللتين عُثر عليهما مذبحوتين داخل منزلهما بمركز قوص في قنا، وناظرتهما وانتدبت "الطبيب الشرعي" لإجراء الصفة التشريحية عليهما، كما انتدبت "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" لرفع الآثار المادية بمسرح الحادث لفحصها.

وأشار بيان النيابة العامة إلى أن المتهم أقر في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة انتقامًا من المجني عليها الكبرى، بعد علمه بارتباطها بآخر غيره إثر علاقة عاطفية كانت تربطهما منذ فترة، فضلًا عن طعنها في شقيقاته وتحدثها بذلك مع مَن ارتبطت به، فقتلها بسكين من مسكنها، ثم قتل شقيقتها بعدما رأته يرتكب جريمته حتى لا يفتضح أمره.

ومثَّل المتهم كيفية ارتكابه الجريمة بمسرح الحادث خلال معاينة تصويرية أجرتها النيابة العامة، التي كلفت إدارة الإنقاذ النهري للبحث عن السكين سلاح الجريمة الذي أقر المتهم بإلقائه بترعة بمنطقة جزيرة مطيرة بدائرة مركز قوص، وجارٍ استكمال التحقيقات

في البحيرة العشق الحرام.. فتاة تقتل خطيبها من أجل عشيقها

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف غموض مقتل عامل فى البحيرة، تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة خطيبة المجني عليه وصديقها، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

البداية على خلفية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (دبحوه قبل الفرح بساعات) تضمن لقاء مع أهلية (أحد الأشخاص - عامل بأحد الفنادق بالقاهرة ومقيم بمحافظة البحيرة) بداخل منزلهم استعرضوا واقعة مقتله فى غضون شهر أغسطس من العام الحالى ومطالبتهم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.بالفحص تبينت سابقة تقدم شقيق المجنى عليه ببلاغ لمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، بتغيب شقيقه عقب خروجه يوم 7/8/2020 متوجهاً لمحل عمله بالقاهرة وعدم وصوله للعمل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى أن وراء اختفاء المتغيب (سائق، وعاطل، وخطيبة المجنى عليه، جميعهم مُقيمون بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لرغبة (السائق وخطيبة المجنى عليه) فىالتخلص من المجنى عليه حتى يتمكنا من الزواج، حيث قام (السائق والعاطل) باصطحاب المجنى عليه بالسيارة الخاصة بالسائق بدعوى توصيله لمحل عمله وفى طريقهم قاما بتخديره وتوجها لإحدى الأراضى الصحراوية بنطاق قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بالجيزة وقاما بقتله ودفن جثمانه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجميعهم رهن الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات حتى تاريخه.