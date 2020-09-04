مستشار الصحة العالمية: تهوية الفصول أمر أساسي مع عودة المدارس

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الأقليمية لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه يجب توفير التهوية الجيدة للطلاب في الفصول، وعدم إغلاق النوافذ في فترات الشتاء، وذلك لأن فيروس كورونا ينتقل بين الجميع في الأماكن المغلقة، مع التشديد على غسل الأيدي ونشر الوعي بين التلاميذ والأساتذه.

وأضافت "طلعت" خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يجب على الأهالي رفع الوعي تجاه أبنائهم لكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم انتقال فيروس كورونا، مع التشديد على ارتداء الكمامة من قبل سائق الأتوبيس الذي سيقل الطلاب: "الفيروس بينط أول ما يلاقي فرصة، وعايزين نمنع عليه تلك الفرصة"، موضحة أن إرشادات منظومة الصحة العالمية، تؤكد بأنه لا يجوز على الطلاب ممن هم أقل من 5 سنوات على ارتداء الكمامة، وذلك لأنها ستعوقهم في عملية التنفس، وارتداء الكمامات يحتاج للتدريب من قبل الأهالي.

وأكدت أنه مؤخرا تبين زيادة أعداد الإصابات بين الأطفال لـ2% وهي زيادة يجب النظر إليها لخطورتها من سنة لـ4 سنوات، كما زادت أعداد المصابين من الأطفال من سن 12 لـ15 عاما من 2% لـ15%، مشيره إلى أن سبب ذلك يعود لإعادة فتح الدول للحياة الطبيعية، مع عدم اتخاذ هؤلاء الاجراءات الاحترازية ما أثر على زيادة أعداد الإصابات بينهم.