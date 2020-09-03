يعقوب: الجمعية أنجزت 793 فتوى في عام.. وفخور بتكريم وزير العدل لي بتوجيهات رئاسية

أعرب المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، عن سعادته البالغة بالتكريم الذي جاءه من وزير العدل بتوجيهات من رئاسة الجمهوية، على خلفية إنجاز العمل الموكل إليه في المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وأشار يعقوب، في حوار لـ"الوطن"، إلى أن الجمعية تمكنت من إنجاز 793 فتوى في الفترة عام في الفترة من 1 يوليو 2019 وحتى 30 يونيه 2020.

صف لنا ماهو شعورك بالتكريم اليوم؟ وماسبب التكريم؟

في الحقيقة، أنا في غاية السعادة بهذا التكريم خصوصا، أن التكريم كان من المستشار عمر مروان وزير العدل، وبتوجيهات من رئاسة الجمهورية.

أما عن سبب التكريم فقد كان عن إنجازنا في العمل الموكل إليّنا في المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، فقد كنت الأعلى إنجازا في عدد التبليغات التي صدرت.

كم عدد الفتاوي التي صدرت في الجمعية وكيف تحتسب نسبة الإنجاز؟

بداية أود أن أشير إلى أن نسبة الإنجاز وصلت مايقارب 793 فتوى في الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020، اما عن آلية احتساب الإنجاز فقد تم احتسابها عن طريق وحدة المتابعة والإنجاز.

وماهي وحدة المتابعة والإنجاز؟

وحدة المتابعة والإنجاز هي وحدة أنشأها المستشار محمد حسام، رئيس المجلس، لمتابعة إنجاز القضايا والفصل فيها ومتابعة سير العمل ومعرفة كم القضايا الذي ينجز، ومتابعة معوقات الفصل في القضايا.

حدثنا عن إنجازاتك في مجال العمل داخل المكتب الفني؟

يمكن القول إجمالا إني قمت بإنشاء برنامج للأعضاء لتخزين الفتاوى عليه حتى يسهل على الأعضاء الوصول إليها في أي وقت، إضافة إلى الميكنة بين الجمعية وإدارة الفتوى بالكامل.

نرى بعض المستنكرين للمبالغ المالية الزهيدة التي تفصل فيها الجمعية والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى 500 جنيه، فما ردكم على هذه الآراء؟

الجمعية العمومية ملزمة بنظر كل المنازعات القضائية التي تنشأ بين الوزارات، طبقاً للمادة 66 من قانون مجلس الدولة التي حددت مهام الجمعية العمومية على وجه التحديد، والتي من بينها نظر النزاعات التي تنشأ بين الجهات الحكومية أياً كانت قيمتها، فقد يكون النزاع على مبلغ 500 جنيه فقط، ولكن عند النظر إلى مجموع النزاعات عموماً فقد يصل إلى المليارات، وبالتالى فإن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملزمة بنظر هذه المنازعات إعمالاً لنص القانون.

كما أن عدول القاضي عن نظر نزاع معين أياً كانت قيمته فهو بذلك يقع تحت طائلة جريمة إنكار العدالة والتي يقصد بها في القانون رفض القاضي صراحة أو ضمناً الفصل في دعوى ما أو تأخير الفصل فيها.

حدثنا أخيرا عن ملحمة شمال سيناء وما حدث فيها؟

في الواقع إني أرى أن إصابتي في شمال سيناء أثناء المشاركة في الانتخابات عام 2015 هي شرف عظيم لي وحدث افتخر به في حياتي، ولو كنت أعلم أنه سيحدث أضعاف ما حدث لذهبت وصممت أن أذهب لأننا أصحاب الحق والإرهاب دائما ما يضرب في الخفاء لأنهم جبناء.

صف لنا شعورك بعد الإصابة؟

أشعر بالفخر كلما نظرت إلى نفسي وما زادتني الإصابة إلا إصرارا وقوة وعزة نفس، فكلنا جندي مقاتل في مكانه.