باحثة سياسية: انسحاب أمريكا من المنظمات الدولية لا يمنحها حق انتقادها

قالت هديل عويس، كاتبة وباحثة سياسية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفئة كبيرة من الشعب يعتقدون أن الأموال التي تنفق على المنظمات والمؤسسات الدولية لن تنفعهم في شيء ولا تعود بالنفع على الشعب الأمريكي، ولهذا انسحبت واشنطن من منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونسكو".

وأكدت "عويس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المُذاع عبر شاشة "extra news"، أن ترامب يرى أن منظمة الصحة العالمية أخفقت في تناول ومواجهة أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، موضحة أن عدم تحذير منظمة الصحة والضغط على الصين بالاعتراف بأنه وباء تسبب في الضرر بالشعب الامريكي والاقتصادي الأمريكي.

وأشارت إلى أن خروج أمريكا وانسحابها من المنظمات الدولية لا يعطيها حق في التعبير عن رأيها وأنها أصبحت غير قادرة على التأثير بها كما كان في السابق، متابعةً: "سياسات ترامب معتمدة على شعارات أمريكا أولًا، والرئيس ترامب يرى أن امريكا ناضجة اقتصاديًا ولا تحتاج إلى أحد".