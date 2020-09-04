شاعر أغنية "اختراع" في "الجمعة في مصر" مساء اليوم

يستضيف برنامج "الجمعة في مصر"، الشاعر أحمد حسن راؤول، مساء اليوم الجمعة، في حوار خاص بعد نجاح أغنيته الأخيرة "اختراع"، للنجم تامر حسني والفنان محمود العسيلي، والتي تصدرت اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

برنامج الجمعة في مصر، من تقديم دكتورة ياسمين سعيد، ويذاع الجمعة السادسة مساءا على قناة "إم بي سي مصر".

جدير بالذكر أن أغنية "اختراع"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم، وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية تجاوزت 10 ملايين عبر "يوتيوب".