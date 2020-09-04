"دقيقة صمت" على أرواح الضحايا في ذكرى مرور شهر على انفجار بيروت

دعت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إلى الوقوف دقيقة صمت تزامنا مع مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت.

ومن المخطط الوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 6:07 بالتوقيت المحلي من مساء اليوم، وذلك بالتزامن مع قرع أجراس الكنائس ورفع الآذان في المساجد ووقف السير في محيط المرفأ لمدة دقيقة.

وقال الجيش اللبناني، على "تويتر"، يوم الأربعاء الماضي: "تحية لأرواح 190 شهيدًا سقطوا في انفجار المرفأ، وعلى نية شفاء آلاف المصابين والجرحى، وفي ذكرى مرور شهر على الانفجار، تدعو قيادة الجيش المواطنين في مدينة بيروت إلى الوقوف دقيقة صمت بالتزامن مع قرع أجراس الكنائس، ورفع الآذان في المساجد، ووقف السير في محيط المرفأ لمدة دقيقة؛ وذلك تزامنًا مع لحظة الانفجار، أي عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساء يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ووقع الانفجار يوم 4 أغسطس الماضي في العنبر 12 في مرفأ بيروت، حيث كانت تخزن كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم بظروف سيئة، في ظل تسريبات في الإعلام اللبناني عن مراسلات حصلت بين الأجهزة الأمنية والسلطات وحذرت من المواد المخزنة في المرفأ قبل انفجارها.

وأسفر الانفجار عن أكثر من 190 قتيلا و6 آلاف جريح، وأضرار مادية قدرت بـ15 مليار دولار.