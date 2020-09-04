رئيس كفر شكر: إزالة معوقات توصيل الغاز بقري البر الشرقي

أكد اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه جار الآن أعمال توصيل الغاز الطبيعي من المدينة إلى قرى ومناطق البر الشرقى عبر الرياح التوفيقى، وذلك بعد إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لعبور خطوط الغاز أسفل مياه الرياح التوفيقى إلى الجهة المقابلة بالبر الشرقى وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

وأضاف رفعت فى تصريحات صحفية أن عمليات توصيل الغاز الطبيعي التى تتم الآن سوف تخدم عشرات القرى بالبر الشرقي والوحدة المحلية بالبقاشين وكفر تصفا، بهدف خدمة وراحة أهالينا المواطنين الذين نعمل على خدمتهم وراحتهم والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والأوضاع المعيشية طبقا لتوجهات القيادة السياسية

ولفت إلى أنه تم إنهاء كافة المعوقات التى كانت تعوق التوصيل وتسهيل حركة السير والمرور لكون الأعمال تتم فى مدخل المدينة وأسفل الكوبرى وذلك لعدم تعطيل حركة المواطنين والمرور حفاظا على خدمات ومصالح المواطنين

ونوه بأنه توجد خطة طموحة لاستكمال كافة الخدمات والمرافق بالمدينة وقرى الوحدات المحلية لشعور المواطنين بالرضا التام فى شتى المجالات