صور.. انطلاق عروض سينما رموز مصرية تحت رعاية وزيرة الثقافة

أقيمت عروض نادي سينما رموز مصرية الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بأحد الأندية التابعة للقوات المسلحة، أمس الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وعرض خلال فعاليات النادي الذي يقام تحت إشراف أمل عبدالمجيد فيلم "عن عالم شادي عبدالسلام" للمخرجة نبيهة لطفي، إضافة إلى اليوم الأول من ورشة مدرسة الديكور السينمائي للمهندس شادي العناني، والتي تستمر لمدة 4 أيام ويشرف عليها المخرج أسامة أبو زيد مدير عام الإدارات الإنتاجية بالمركز.

وتقام الورشة مجانا لمحبي السينما وفن الديكور، ويشترط للملتحقين بها اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.