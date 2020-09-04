المرشح النوبي لـ"الشيوخ" يعقد مؤتمرا في أسوان

اختتم اللواء مصطفى جمعة المرشح النوبي المستقل لمجلس الشيوخ، مساء أمس، مؤتمراته الجماهيرية بأسوان بمؤتمر كبير ضم العديد من أطياف الشارع الأسواني وكبار العائلات والقبائل.

وتواجد كبار العائلات على المنصة الرسمية للمؤتمر، تأييدا لجمعة. بينما استمر المرشحون الثلاثة الآخرون في تحركاتهم المكوكية على المضايف والدواوين، طالبين دعم قيادات وكبار العائلات والقبائل.

يذكر أن 4 مرشحين في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان، يتنافسون على مقعدين، وهم: مجدي حسيبو من مدينة إدفو مرشح حزبي "مستقبل وطن"، و محمد الأنور سليمان من مدينة دراو، مرشح حزبي "مستقبل وطن"، وياسر عبد الحميد عوض من مدينة إدفو "مستقل"، واللواء مصطفى جمعة مهدي "مستقل" من مدينة أسوان.