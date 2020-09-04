تامر عبدالمنعم يختار لجنة تحكيم الملتقى الثاني لأفلام المحاولة

أصدر الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما قرارا بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى الثاني لأفلام المحاولة، الذي من المقرر افتتاحه، الأحد المقبل، في الرابعة مساء، بقصر السينما.

وتضم لجنة تحكيم الملتقى المخرج أحمد البدري رئيسا وعضوية مدير التصوير تامر چوزيف، والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعي.

يبدأ الافتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة.

وينتهي الافتتاح بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن كورونا التى أقامها القصر اونلاين وقت الحظر ثم عرض 4 أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى.