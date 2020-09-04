افتتاح 7 مساجد بجنوب سيناء.. والمحافظ: اليوم عرس كبير لنا

افتتحت وزارة الأوقاف، 7 مساجد اليوم، بمحافظة جنوب سيناء، واستقبل اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي مصطفى مساعد سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات المحافظة الدعوية والتنفيذية والشعبية.

وأشاد المحافظ، بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله، حيث تم بناء أكثر من مئة مسجد بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن اليوم عرس كبير في محافظة جنوب سيناء، حيث يتم افتتاح 7 مساجد جديدة، تم بناؤها على طراز معماري فريد.

وتفقد الوزير والمحافظ، عملية توزيع لحوم صكوك الأضاحي وشاركهم الجولة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، واللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وجميع التنفيذيين.

وأشاد الجميع بجودة لحوم أضاحي وزارة الأوقاف، وبنجاح هذا المشروع، الذي يعد نقلة حضارية، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته.

جدير بالذكر، أنه تم توزيع 415 طن لحوم حتى الآن، منها ستة أطنان لحوم، تم توزيعها بمحافظة جنوب سيناء.