عيد ميلاد نادين الراسي: أزمات ومحاولة انتحار واعتزال للفن

ما بين الشهرة والنجومية، هناك صراعات كثيرة عاشتها أدت في النهاية إلى محاولتها الانتحار عام 2018، وقرار باعتزال الفن، ثم العودة مجددًا، ومحاولة لتخطي أحزانها، لتصبح الفنانة اللبنانية نادين الراسي، حديث رواد مواقع السوشيال ميديا مؤخرًا.

وتحتفل نادين الراسي اليوم بعيد ميلادها الـ41، حيث ولدت في مثل هذا اليوم 4 سبتمبر من عام 1979، ولفتت بجمالها الأنظار، الذي فتح لها باب الدخول في مجال عروض الأزياء، وظهورها كـ"موديل" في عدد من الكليبات لمطربين من بينهم وائل جسار، وفضل شاكر، وبدورها ذهبت سريعًا إلى المشاركة في الأعمال الدرامية مع بداية الألفية الجديدة.

ومن الأعمال التي شاركت فيها نادين الراسي، وحققت نجاحًا ملحوظًا في الوطن العربي، "جريمة شغف، الأخوة، حدوتة حب، ورد جوري، قصة حب، أماليا، لونا، عصر الحريم، خرم إبرة، كلام نسوان".

تنتمي نادين الراسي، لعائلة فنية، شقيقها المطرب جورج الراسي، الذي دخلت في خلافات معه، والتي وصفها في حوار لـ "الوطن" بأنها أمور طبيعية تحدث بين الأشقاء "في أمور ليس لها قيمة، مثل نصائح نرفضها لبعض، لكن بحكم أننا معروفون اشتهر الأمر في الإعلام بشكل كبير، وأتواصل دائماً معها، فكنت أنصحها بألا تحكي أمورها العائلية وذلك عن تجربة ولا تشارك العالم موضوعاتها الشخصية، لكن لأنها طيبة وعفوية كانت تتعامل بشكل طبيعي".

اقتنصت نادين الراسي، جائزة الموركس دور أكثر من مرة، وتكريمها في عدد من المهرجانات العربية.

تعرضت نادين الراسي، لأزمات نفسية كثيرة، منها زواجها الأول عام 1996 من حاتم حدشيتي، وهي لم تكمل الـ17 عامًا وانفصالها عنه بعدما أنجبت منه ابنها "مارك"، وعام 2001 تزوجت للمرة الثانية من الفنان اللبناني جيسكار أبي نادر، وأنجبت منه طفلين "كارل ومارسيل" وحدث الانفصال بينهما عام 2016.

دخلت نادين الراسي، في صراعًا مع زوجها وصل إلى ساحة القضاء نزاعًا على حضانة الأبناء، بعدما وصفها طليقها بأنها لا تصلح لتربية أطفالهما، وتبادل الطرفان الاتهامات باعتداء كل منهما على الآخر.

وقبل عامين، دخلت نادين الراسي، صراعًا آخر مع نجلها الكبير "مارك"، واتهمته بالاعتداء عليها وسرقتها، وهو ما نفاه نجلها مؤكدًا أن والدته تمر بظروف صعبة وستستمر في العلاج النفسي مع طبيبها المعالج.

في ليلة عيد ميلادها عام 2018، حاولت نادين الراسي، الانتحار وإلقاء نفسها من السيارة، وهي المحاولة التي قالت عنها إنها كانت تملك الجرأة الكافية للانتحار، إلا أن محاولتها باءت بالفشل لأن الله لم يرد لها هذه النهاية.

وعبرت نادين الراسي، عن ندمها لتصدر مشاكلها وسائل الإعلام، وقررت اعتزال الفن، حتى عادت مجددًا لتمارس حياتها، والتصالح مع ابنها "مارك"، وارتباطها مجددًا ودخول في قصة حب وخطبتها إلى مجد دعبول.