ضبط مالك شركة إنشاءات هارب من تنفيذ 428 حكما قضائيا في القاهرة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة من ضبط مالك إحدى شركات الإنشاءات هارب من تنفيذ 428 حكما قضائيا في قضايا متنوعة، أثناء تردده على القاهرة الجديدة، وتم التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ووردت معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث تنفيذ الأحكام مفادها تردد مالك إحدى شركات الإنشاءات والصادر ضده 428 حكما قضائيا في قضايا شيكات بدون رصيد وتبديد وإيصالات أمانة على منطقة التجمع الخامس.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط تنفيذ وبمواجهته بتلك الأحكام اقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.