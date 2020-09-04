افتتاح العرض المسرحى "عن العشاق" بقصر الأمير طاز

افتتح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، العرض المسرحي "عن العشاق"، بقصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب.

والعرض يطرح العديد من الأسئلة فى قضية العشق، التى مازالت مطروحة للنقاش، فلا نعرف هل يقع العاشق فى الحب لصفات المحبوب، أم هو عاشقا للعشق ذاته، وهو مقتبس عن كتاب "طوق الحمامة في الألفة والألاف" لابن حزم الأندلسي، مع مختارات من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وارتجالات حرة لعازفي فرقة بيت العود العربي.

"عن العشاق" من إنتاج مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان محمد دسوقى، بالتعاون مع استوديو مسرح مركز الإبداع الفنى، البطولة للفنانين "حمزة العيلى، أميرة عبد الرحمن، أحمد زكريا، سارة هريدى، تمثيل وعزف وغناء ماهر محمود إسماعيل.

رقص مسرحى: أداء إيمان لطفى وغناء نجوى حمدى، مساعد مخرج: سمية ابوالعز وكريم عرفة، ملابس: أيمن الزرقانى، رقص مسرحى: هانى حسن، دراماتورج: كريم عرفة، فكرة وإخراج: هاني عفيفي.