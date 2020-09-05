للمتجهين من العباسية للمطار.. تعرف على الطرق المغلقة للإصلاحات

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، بمناسبة قيام الجهات المختصة بأعمال تغيير الأرضية الأيبوكسية لكوبرى الطيران القديم بطريق صلاح سالم للقادم من مناطق العباسية اتجاه المطار عن طريق غلق نصف الاتجاه مع الإبقاء على حركة المرور الطولى طوال فترة الأعمال خلال الفترة من 5 – 12/9/2020م على النحو التالي:-

إجراء الإصلاحات ليلا فقط

ـ أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 5، 6، 7، 8، 9 / 9 / 2020.

يتم تنفيذ الأعمال ليلاً فقط من الساعة 12،05صباحاً بعد منتصف الليل، وحتى الـ 6 صباحاً، عن طريق نصف الاتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور فى تمام الـ 6 صباحاً يومياً.

إجراء الإصلاحات ليلا ونهارا

أيـــام الخميس والجمعة الموافقين 10، 11 / 9 /2020

يتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً بداية من الساعة 12،05صباح يوم الخميس الموافق 10/9/2020، وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 12/9/2020، عن طريق نصف الاتجاه، مع فتح كامل الطريق أمام حركة المرور فى تمام الساعة الـ 6 صباح يوم السبت.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.