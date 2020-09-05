بيت الشعر يستعيد منصته مع افتتاح المواقع الأثرية

أعلن بيت الشعر، مركز إبداع الست وسيلة، عن تنظم يوم شعري حافل، يوم الأحد 6 سبتمبر، وذلك وفق البرنامج التالي، حيث يقيم ورشة شعراء جامعات مصر، والتي تضم كوكبة من شباب الشعراء، وتطرح عددا من القضايا المتعلقة بالقصيدة الجديدة، حيث نستمع إلى أحدث إبداعاتهم، ويعقبها تعقيبات نقدية، وذلك من من الساعة 4 – 6 مساء.

يليها صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والذي هو تحت عنوان "الشعر يواجه الأوبئة"، يشترك في الصالون الشعراء:

"أحمد عبدالمعطي حجازي، حسن طلب، أشرف عامر، أحمد بلبولة، جمال عدوي، أسامة الخولي، نيفين الطويل، محمد طايل، نور الدين نادر، آلاء خالد، السماح عبدالله"، وذلك من الساعة 6 – 9 مساء.

وأعادت السياحة والآثار فتح المواقع الأثرية فتح أبوابها للجمهور في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء السماح بعودة السياحة الثقافية في أول سبتمبر الجاري، بعد أكثر من خمسة أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

ومن بين تلك الآثار، آثار شارع المعز كاملة مثل مجموعة السلطان قلاوون متحف النسيج بيت السحيمي بيت القاضي المدرسة الصالحية كما يشمل مجموعة الغوري القبة والوكالة والجمالية وكالة بزارعة.